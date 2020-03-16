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Жесткий карантин: Украинские города закрывают все заведения, кроме маркетов и аптек

Понедельник, 16 марта 2020, 11:56
Жесткий карантин: Украинские города закрывают все заведения, кроме маркетов и аптек

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Источник: сайты городских администраций

Детали: Сейчас жесткий карантин с 16 марта ввели Львов, Одесса, Запорожье (здесь закрывают также все рынки). 

С 17 марта закрывают все заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок в Николаеве. 

В частности, закрываются:

  • кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;
  • детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные, в зоопарках;
  • фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортплощадки и стадионы;
  • все магазины, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательные центры;
  • строительные рынки и другие (кроме продуктовых);
  • рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы и тому подобное;
  • другие учреждения (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В Черновцах аптекам и продовольственным магазинам рекомендовали временно перейти на круглосуточный режим работы, а продуктовым супермаркетам обеспечить работу всех имеющихся касс в течение всего рабочего времени для предупреждения образования очередей и скопления людей, при входе в торговые залы обязали обустроить станции гигиены рук. Вместе с тем в городе решили создать рейдовые группы для проверки соблюдения требований о запрете работы промышленных секторов на рынках, супермаркетах, а также развлекательных и спортивных центров. 

Во всех населенных пунктах по всей территории страны введены карантинные мероприятия, которые предусматривают отмену массовых мероприятий, закрытие учебных заведений и учреждений социально-культурной сферы и тп.

Что было раньше: 16 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине. В частности будет максимально ограничено: передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, будут закрыты предприятия общественного питания (заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары) и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
  • Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.
  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинУкраина
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