В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом
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Четверг, 19 марта 2020, 16:37
В Украине увеличилось количество случаев инфицирования новым коронавирусом до 18, новые случаи обнаружили в Киеве и Житомире.
Источник: Telegram-канал МЗ Коронавирус_инфо
Дословно: "Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные".
Детали: О больном в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние мужчины "более-менее нормальное".
С 18 случаев инфицирования новым коронавирусом, которые обнаружили в Украине:
- 10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина)
- 2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина)
- 2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шахове и его жене)
- 1 случай в Донецкой области;
- 3 случая в Киеве.
Украинская правда
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