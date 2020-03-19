В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом

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Четверг, 19 марта 2020, 16:37

В Украине увеличилось количество случаев инфицирования новым коронавирусом до 18, новые случаи обнаружили в Киеве и Житомире.

Источник: Telegram-канал МЗ Коронавирус_инфо

Дословно: "Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные".

Детали: О больном в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние мужчины "более-менее нормальное".

С 18 случаев инфицирования новым коронавирусом, которые обнаружили в Украине:

  • 10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина)
  • 2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина)
  • 2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шахове и его жене)
  • 1 случай в Донецкой области;
  • 3 случая в Киеве.

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус карантин Украина


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