В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом

В Украине увеличилось количество случаев инфицирования новым коронавирусом до 18, новые случаи обнаружили в Киеве и Житомире.

Источник: Telegram-канал МЗ Коронавирус_инфо

Дословно: "Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные".

Детали: О больном в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние мужчины "более-менее нормальное".

С 18 случаев инфицирования новым коронавирусом, которые обнаружили в Украине: