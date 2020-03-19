В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом

В Украине увеличилось количество случаев инфицирования новым коронавирусом до 18, новые случаи обнаружили в Киеве и Житомире.

Источник: Telegram-канал МЗ Коронавирус_инфо

Дословно: "Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные".

Детали: О больном в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние мужчины "более-менее нормальное".

С 18 случаев инфицирования новым коронавирусом, которые обнаружили в Украине:

10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина);

2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина);

2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шахове и его жене);

1 случай в Донецкой области;

3 случая в Киеве.

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Напомним: