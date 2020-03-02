С Diamond Princess высадили последних пассажиров

Последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине, высадилась на берег.

Источник: NHK

Детали: Около 130 членов экипажа покинули корабль, стоявший на карантине в порту Йокогама (Япония)

Они будут помещены в карантин на две недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После прохождения повторного карантина и тестирование на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию.

Министр здравоохранения Катсунобу Като заявил, что лайнер Diamond Princess будет продезинфицированы и подвергнут техническому обслуживанию.

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