С Diamond Princess высадили последних пассажиров
Воскресенье, 1 марта 2020, 23:25
Последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине, высадилась на берег.
Источник: NHK
Детали: Около 130 членов экипажа покинули корабль, стоявший на карантине в порту Йокогама (Япония)
Они будут помещены в карантин на две недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После прохождения повторного карантина и тестирование на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию.
Министр здравоохранения Катсунобу Като заявил, что лайнер Diamond Princess будет продезинфицированы и подвергнут техническому обслуживанию.
Предыстория:
- 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 4 – граждане Украины.
- 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
- По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.