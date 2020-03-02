С Diamond Princess высадили последних пассажиров

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Понедельник, 2 марта 2020, 00:25

Последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине, высадилась на берег.

Источник: NHK

Детали: Около 130 членов экипажа покинули корабль, стоявший на карантине в порту Йокогама (Япония)

 Они будут помещены в карантин на две недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После прохождения повторного карантина и тестирование на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию.

 Министр здравоохранения Катсунобу Като заявил, что лайнер Diamond Princess будет продезинфицированы и подвергнут техническому обслуживанию.

Предыстория:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 4 – граждане Украины.
  • 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
  • По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.

Темы: коронавирус Япония


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