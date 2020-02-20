На лайнере "Diamond Princess" первые жертвы от коронавируса

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Четверг, 20 февраля 2020, 09:31

На круизном лайнере "Diamond Princess" зафиксировали первые смерти от коронавируса – по состоянию на 20 февраля скончались два пассажира.

Источник: CNN    

Дословно: "Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess" умерли от нового коронавируса".

Детали: Отмечается, что обоим погибшим было за 80 лет, но их личности и пол в настоящее время неизвестны.

Более подробную информацию ожидают позже.

В общем на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса.

Что было раньше: 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина. 

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Предыстория:

  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.
  • Лайнер находится на карантине до 19 февраля.

Темы: коронавирус Япония жертвы


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