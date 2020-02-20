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На лайнере "Diamond Princess" первые смерти от коронавируса

Четверг, 20 февраля 2020, 08:31
На лайнере Diamond Princess первые смерти от коронавируса
Фото: Global Look Press

На круизном лайнере "Diamond Princess" зафиксировали первые смерти от коронавируса – по состоянию на 20 февраля скончались два пассажира.

Источник: CNN, Радио Свобода 

Дословно: "Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess" умерли от нового коронавируса".

Детали: Отмечается, что обоим погибшим было за 80 лет, но их личности и пол в настоящее время неизвестны.

Более подробную информацию ожидают позже.

По данным Радио Свобода, на борту "Diamond Princess" также диагностировали коронавирус у двух граждан России.

Российское посольство в Японии сообщило, что в ближайшее время больных доставят в больницу.

Ранее коронавирус также обнаружили у еще двух пассажиров-россиян лайнера.

В общем на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса.

Что было раньше: 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина. 

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Предыстория:

  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.
  • Лайнер находится на карантине до 19 февраля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЯпонияжертвы
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