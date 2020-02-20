На лайнере "Diamond Princess" первые жертвы от коронавируса
На круизном лайнере "Diamond Princess" зафиксировали первые смерти от коронавируса – по состоянию на 20 февраля скончались два пассажира.
Источник: CNN
Дословно: "Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess" умерли от нового коронавируса".
Детали: Отмечается, что обоим погибшим было за 80 лет, но их личности и пол в настоящее время неизвестны.
Более подробную информацию ожидают позже.
В общем на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса.
Что было раньше: 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
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Предыстория:
- 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.
- Лайнер находится на карантине до 19 февраля.