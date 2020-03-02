В РФ открыли дело против украинских силовиков
Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов в ответ на уголовное дело украинских правоохранителей из-за незаконного задержания Ахтема Чийгоза.
Источник: следственный комитет России
Дословно: "В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица (речь идет об Ахтеме Чийгозе – ред.).
В рамках досудебного производства заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев – при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, в отношении российских следователей, необоснованно обвинив их в совершении особо тяжкого преступления – нарушении законов и обычаев войны.
По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч.2 ст.299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)".
Что было раньше: 10 февраля 2020 прокуратура объявила о подозрении в совершении государственной измены экс-прокурору из аннексированного Крыма Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза.
14 февраля прокуратура АР Крым сообщила о подозрении трем работникам незаконно созданного "Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", которые незаконно задерживали Чийгоза.
Напомним:
- Один из лидеров крымскотатарского народа замглава Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан 29 января по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.
- Оккупационный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года. После этого срок содержания несколько раз продлевали.
- Главным обвинителем в деле против Чийгоза была назначенная оккупационными властями "глава прокуратуры Крыма" Наталья Поклонская.
- В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
- В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двоих российских агентов задержанных там.