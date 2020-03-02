Гончарук прокомментировал ужин с главой Офиса президента

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что за ужином с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждал рабочие моменты, и не видит в этом какой-то сенсации.

Источник: Гончарук на брифинге 2 марта, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать".

Что предшествовало: Накануне журналист Кристофер Миллер стал свидетелем того, как премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра".

Почему это важно: 29 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду относительно включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР. 4 марта на нем среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка. Также курсируют слухи о возможной отставке Гончарука.

По состоянию на 2 марта Гончарук заверил, что никаких заявлений об отставке не писал.

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