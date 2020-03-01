Гончарук и Ермак встретились в киевском ресторане

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Воскресенье, 1 марта 2020, 21:24
Гончарук и Ермак в ресторане "Сутра" 1 марта
Christopher Miller/Twitter

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра" в воскресенье вечером.

Источник: журналист Кристофер Миллер в Twitter, "Украинская правда"

 
Фото Кристофера Миллера

Детали: Кристофер Миллер сообщил, что стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

Прямая речь Миллера: "Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу".

"Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".

Детали: "Украинской правде" удалось снять видео, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.

Предыстория:

  • 28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве. 
  • Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.
  • По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука. 
  • 29 апреля аппарат ВР распространил информацию о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта. 
  • Среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Украинская правда
Темы: Гончарук Андрей Ермак Кабинет министров Офис президента


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