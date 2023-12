Гончарук и Ермак встретились в киевском ресторане

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра" в воскресенье вечером.

Источник: журналист Кристофер Миллер в Twitter, "Украинская правда"

Детали: Кристофер Миллер сообщил, что стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

Прямая речь Миллера: "Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу".

"Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".

A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. 🧐 pic.twitter.com/S96lMVhjD3