Гончарук и Ермак встретились в киевском ресторане
Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра" в воскресенье вечером.
Источник: журналист Кристофер Миллер в Twitter, "Украинская правда"
Детали: Кристофер Миллер сообщил, что стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.
Прямая речь Миллера: "Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу".
"Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".
A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. 🧐 pic.twitter.com/S96lMVhjD3— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
Детали: Журналисту BuzzFeed News Татьяне Козыревой удалось снять для "Украинской правды" видео, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020
Предыстория:
- 28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве.
- Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.
- По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.
- 29 апреля аппарат ВР распространил информацию о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта.
- Среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.