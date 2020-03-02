Интерпол пересмотрит розыск и задержание Мельничука – Аваков
Интерпол пересмотрит запрос России РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.
Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства
Детали: Министр назвал факт задержания Мельничука провокацией правоохранительных органов РФ.
МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявили о недопустимости злоупотребления инструментами Интерпола в соответствии со ст. 3 устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование лиц.
Отмечается, что по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы Мельничук смог вернуться домой.
Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности.
Прямая речь: "Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой".
Что предшествовало: Экс-комбат батальона "Айдар", нардеп 8 созыва Сергей Мельничук был задержан на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия. Мельничука в полицейском участке в Салониках посетил украинский консул.
Предыстория:
- 3 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
- В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
- В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.