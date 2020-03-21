Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИУ: В субботу в Украину эвакуируют около 6 тысяч граждан

Суббота, 21 марта 2020, 15:04
МИУ: В субботу в Украину эвакуируют около 6 тысяч граждан

На 21 марта запланированы 29 рейсов, которыми домой вернутся около 6 тысяч граждан.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Дословно: "Высока вероятность введения более жестоких карантинных режимов в других странах, не медлите, обращайтесь к авиакомпаниям, рейсы формируются в зависимости от количества запросов на возвращение".

Вы можете обратиться в консульских представительств в вашем регионе и сообщить о готовности вылететь. Авиакомпании готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, готовых ими воспользоваться ".

Детали: По данным МИУ, граждане, которые хотят вернуться в Украину, могут обратиться к авиакомпаниям Sky Up Airlines и МАУ.

Sky Up Airlines готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Прага (PRG), Тбилиси (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенерифе (TFS), Мадрид (MAD), Аликанте (ALC), Неаполь (NAP) , Ларнака (LCA), Берлин-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лиссабон (LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюссельдорф (DUS), Таллинн (TLL) Хельсинки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава (WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейкьявик (KEF).

МАУ готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Нью-Йорк (JFK), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH) , Стамбул (IST), Берлин (BER), Стокгольм (STO), Хельсинки (HEL).

Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 

 Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE 

Что делать украинцам, которые не успеют вернуться из-за границы до 17 марта: объяснение МИД

Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 приостановлена работа метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМининфраструктурыавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: