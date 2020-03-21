МИУ: В субботу в Украину эвакуируют около 6 тысяч граждан

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Суббота, 21 марта 2020, 16:04

На 21 марта запланированы 29 рейсов, которыми домой вернутся около 6 тысяч граждан.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Дословно: "Высока вероятность введения более жестоких карантинных режимов в других странах, не медлите, обращайтесь к авиакомпаниям, рейсы формируются в зависимости от количества запросов на возвращение".

Вы можете обратиться в консульских представительств в вашем регионе и сообщить о готовности вылететь. Авиакомпании готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, готовых ими воспользоваться ".

Детали: По данным МИУ, граждане, которые хотят вернуться в Украину, могут обратиться к авиакомпаниям Sky Up Airlines и МАУ.

Sky Up Airlines готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Прага (PRG), Тбилиси (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенерифе (TFS), Мадрид (MAD), Аликанте (ALC), Неаполь (NAP) , Ларнака (LCA), Берлин-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лиссабон (LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюссельдорф (DUS), Таллинн (TLL) Хельсинки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава (WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейкьявик (KEF).

МАУ готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Нью-Йорк (JFK), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH) , Стамбул (IST), Берлин (BER), Стокгольм (STO), Хельсинки (HEL).

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Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Мининфраструктуры авиа


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