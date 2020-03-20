11 новых больных коронавирусом, почти все на Буковине

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Пятница, 20 марта 2020, 22:10

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено уже 40 случаев COVID-19. по состоянию на 20:00 сообщалось о 29 заболеваниях.

Источник: Центр общественного здоровья в Facebook

Детали: 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области, еще один – в Киевской.

По результатам исследования вирусологических лабораторий получены следующие результаты: Черновицкая область - 25 заражений коронавирусом, Житомирская - 2, Киевская - 3, Донецкая 1, Ивано-Франковская - 2, Днепропетровская - 2, Харьковская - 1, Львовская - 1 и Киев - 3.

Из всех этих случаев 3 стали летальными.

 

Что было раньше: 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первые случаи заболевания COVID-19

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: коронавирус Covid-2019 жертвы


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