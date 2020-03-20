11 новых больных коронавирусом, почти все на Буковине
По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено уже 40 случаев COVID-19. по состоянию на 20:00 сообщалось о 29 заболеваниях.
Источник: Центр общественного здоровья в Facebook
Детали: 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области, еще один – в Киевской.
По результатам исследования вирусологических лабораторий получены следующие результаты: Черновицкая область - 25 заражений коронавирусом, Житомирская - 2, Киевская - 3, Донецкая 1, Ивано-Франковская - 2, Днепропетровская - 2, Харьковская - 1, Львовская - 1 и Киев - 3.
Из всех этих случаев 3 стали летальными.
Что было раньше: 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.
Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первые случаи заболевания COVID-19
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Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.