По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено уже 40 случаев COVID-19. по состоянию на 20:00 сообщалось о 29 заболеваниях.

Источник: Центр общественного здоровья в Facebook

Детали: 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области, еще один – в Киевской.

По результатам исследования вирусологических лабораторий получены следующие результаты: Черновицкая область - 25 заражений коронавирусом, Житомирская - 2, Киевская - 3, Донецкая 1, Ивано-Франковская - 2, Днепропетровская - 2, Харьковская - 1, Львовская - 1 и Киев - 3.

Из всех этих случаев 3 стали летальными.

Что было раньше: 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первые случаи заболевания COVID-19

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