Данные киевлян, вернувшихся из-за границы, передадут столичной власти

Государственная пограничная служба Украины должна предоставить информацию в отношении жителей Киева, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.

Источник: решение постоянной комиссии КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Киева"

Детали: Согласно принятому решению, соответствующие данные о жителях Киева должны быть переданы в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве 25 марта.

Кроме того, до улучшения эпидемической ситуации "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", Департамент здравоохранения КГГА, районные госадминистрации, ГУ Нацполиции Украины в Киеве должны организовать совместную работу по своевременному выявлению, обследованию и изоляции лиц, находившихся в контакте с больными, у которых лабораторно подтвержден случай заболевания COVID-19.

Предыстория:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству и Госпогранслужбе c просьбой усилить контроль за тем, чтобы украинцы, спецрейсами прибывающие из-за границы, находились 14 дней в самоизоляции.

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Напомним,