Данные киевлян, вернувшихся из-за границы, передадут столичной власти
Государственная пограничная служба Украины должна предоставить информацию в отношении жителей Киева, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.
Источник: решение постоянной комиссии КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Киева"
Детали: Согласно принятому решению, соответствующие данные о жителях Киева должны быть переданы в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве 25 марта.
Кроме того, до улучшения эпидемической ситуации "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", Департамент здравоохранения КГГА, районные госадминистрации, ГУ Нацполиции Украины в Киеве должны организовать совместную работу по своевременному выявлению, обследованию и изоляции лиц, находившихся в контакте с больными, у которых лабораторно подтвержден случай заболевания COVID-19.
Предыстория:
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству и Госпогранслужбе c просьбой усилить контроль за тем, чтобы украинцы, спецрейсами прибывающие из-за границы, находились 14 дней в самоизоляции.
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Напомним,
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта прекращено движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт пускают только по 10 человек и только тех, кто в медицинской маске.
- С 23 марта в Киеве закроют общественный транспорт для большей части населения, им смогут пользоваться только отдельные категории работников.