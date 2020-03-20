Несмотря на закрытые границы Россия пускает "российских граждан" из ОРДЛО – СМИ
Незаконные пограничные переходы между Россией и оккупированным регионами Донецкой и Луганской областей работают в обычном режиме и пропускают тех, у кого есть российский паспорт.
Источник: материал российской "Новой газеты"
Детали: Неофициально сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности России подтвердили журналистам, что действуют по распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года. Оно запрещает въезд иностранцев на территорию России.
В то же время жители ОРДЛО, имеющие российские паспорта, могут без проблем пересекать границу.
Оккупационные власти Луганска сообщают, что въезд в Россию также разрешен тем, кто "в составе организованных групп" едет оформлять "гражданство РФ", постоянно проживает в РФ и имеет на это разрешение, пересекает "границу" в связи со смертью близкого родственника.
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Предыстория:
- Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 марта сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.
- 16 марта Россия закрыла границу для всех иностранцев, включая Беларусь.
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.