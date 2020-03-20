Несмотря на закрытые границы Россия пускает "российских граждан" из ОРДЛО – СМИ

Незаконные пограничные переходы между Россией и оккупированным регионами Донецкой и Луганской областей работают в обычном режиме и пропускают тех, у кого есть российский паспорт.

Источник: материал российской "Новой газеты"

Детали: Неофициально сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности России подтвердили журналистам, что действуют по распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года. Оно запрещает въезд иностранцев на территорию России.

В то же время жители ОРДЛО, имеющие российские паспорта, могут без проблем пересекать границу.

Оккупационные власти Луганска сообщают, что въезд в Россию также разрешен тем, кто "в составе организованных групп" едет оформлять "гражданство РФ", постоянно проживает в РФ и имеет на это разрешение, пересекает "границу" в связи со смертью близкого родственника.

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