В Киеве и еще двух областях объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Источник: собеседники УП в Кабмине

Детали: Кабинет министров принял решение на внеочередном заседании вечером пятницы.

В общем теперь из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация объявлена в 5 областях и столице.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсируя заседание, сообщил, что оно будет "техническое" и "для обсуждения важных решений".

Прямая речь Шмыгаля: "На повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) И упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств ".

Дополнено: Позже Кабинет министров официально сообщил о решении. Главам облгосадминистраций и главе Киевской горгосадминистрации поручено скоординировали меры по борьбе с вирусом.

Прямая речь Шмыгаля: "Решение принято для обеспечения безопасности населения от коронавирусной инфекции. Правительство прилагает максимум усилий, чтобы не допустить массовых случаев заражения. При этом осуществляются все необходимые меры для того, чтобы больницы были готовы на реагирование случаев коронавирусной инфекции, врачи и медицинский персонал имели необходимые средства индивидуальной защиты и оборудования.

Следует помнить, что сейчас одним из самых действенных средств борьбы является самоизоляция. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина ".

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Предыстория:

Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

19 марта в Ивано-Франковске умерла инфицирована коронавирусом женщина. Это третья смерть в Украине.

В тот же день в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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