В Киеве и еще двух областях объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Источник: собеседники УП в Кабмине

Детали: Кабинет министров принял решение на внеочередном заседании вечером пятницы.

В общем теперь из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация объявлена в 5 областях и столице.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсируя заседание, сообщил, что оно будет "техническое" и "для обсуждения важных решений".

Прямая речь Шмыгаля: "На повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) И упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств ".

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Предыстория:

Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

19 марта в Ивано-Франковске умерла инфицирована коронавирусом женщина. Это третья смерть в Украине.

В тот же день в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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