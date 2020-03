24 марта. No Time To Die: как мир борется с коронавирусом

Данные актуальны на 14:40 24 марта

В мире инфицировано более 380 тысяч человек

Больше всего – в Китае, Италии и США.

В США 23 марта обнаружили по меньшей мере 10 600 инфицированных, в Испании - 6400, в Италии - 4800, в Германии - 4200, во Франции - 3900.

В Италии, несмотря на более 4 000 инфицированных за последние сутки, количество людей, которые подхватывают коронавирус, уменьшается. 21 марта таких было более 6, 6 тысяч, 22-го - 5,6 тысяч, 23-го - 4, 8 тысяч. Именно 23 марта в Италии назвали "первым светлым днем".

Умерших в мире - более 16 тысяч, 6 из которых в Италии.

О рекордном количество умерших за день объявила Испания - 514 человек.

О первых смертях заявила Чехия, Северная Македония и Черногория.

Между тем в Китае со 2 марта количество новых больных ежедневно не превышает 200 человек. 23 марта таких было только 63.

В провинции Хубэй, с которой началось распространение COVID-19 и в которой от вируса умерло более 3 тысяч жителей, 25 марта заканчивается карантин. А Ухань на въезд и выезд откроют 8 апреля.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус Темпы заявил об ускорении распространения коронавируса в мире. Между первым и 100-м случаем инфицирования прошло 67 дней, за 11 дней больных стало 200 000, и еще за четыре дня - более 300 000.

Выздоровели от коронавируса более 100 000 людей по всему миру. В лидерах - Китай, где излечились более 60 000 граждан. За ним следуют Иран, Италия, Южная Корея и Испания.

Следить за актуальными цифрами можно на карте "Украинской правды".

В Украине 97 случаев инфицирования

Больше всего – в Киеве и Черновицкой области.

Новые случаи заболевания зафиксировали в Тернопольской (1 человек), Киевской (10 человек) и Черновицкой (13 человек) областях.

О положительном результате теста на COVID-19 заявил местный медцентр в Мукачево. Женщине сделают повторный тест в референс-лаборатории. Между тем в Закарпатской ОГА решили сразу продезинфицировать ее дом.

Коронавирус диагностировали у еще двух депутатов: Александра Лукашева с "Оппозиционной платформы – За жизнь" и Руслана Горбенко со "Слуги народа". Теперь на COVID-19 болеет трое нардепов, первым стал Сергей Шахов из группы "Доверие".

Количество летальных случаев в Украине остается неизменным – их 3. Как и количество тех, кто выздоровел, – это один человек из Черновцов. Он, кстати, был первым украинцем, у которого официально подтвердили наличие COVID-19.

За пределами Украины от коронавируса лечатся 18 украинцев, еще 155 находятся на карантине.

К борьбе подключились автопроизводители

Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc будут выпускать аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Стадионы становятся больницами

Стадион "Пакаэмбу" в центре бразильского Сан-Паулу превратят в открытый медцентр для лечения людей, больных коронавирусом. На нем установят более 200 коек. Сейчас он вмещает до 45 000 болельщиков.

Тесты сдают мировые лидеры и звезды

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая с 22 марта находится в самоизоляции, получила отрицательный результат. Аналогичный у нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго и американский продюсер Харви Вайнштейн, которого суд недавно отправил за решетку, получили положительные результаты на COVID-19.

А голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заявила, что полностью выздоровела.

250 тысяч тестов уже в Украине

Военный самолет Ил-76 вернулся в Украину с 250 тысячами экспресс-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. А также медицинскими масками разной степени защиты, дезинфекторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другими средствами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

За ними борт летал в китайский Гуанчжоу. Правда, по словам Владимира Зеленского, он должен был вернуться с 400 тысячами экспресс-тестов и с 10 миллионами высокоточных лабораторных тестов.

О доставке тестов и ее финансировании читайте в интервью с депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловке, который сопровождал закупку.

Изменения из-за пандемии

Встречи ТКГ в Минске не будет. 25 марта стороны проведут переговоры в формате видеоконференции. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал виртуальный "визит" в Германию, где проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом. В МИД это назвали первым событием в Европе такого формата. Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев. Все 12 членов экспедиции поехали на временную обсервацию и пройдут тесты на коронавирус. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласился перенести Олимпиаду на 2021 год. УЕФА перенесла на неопределенный срок финальные матчи еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Развлечения на карантине

К поющим с балконов итальянцев присоединились испанские полицейские. Они устроили пение под гитару и танцы в городе Альгайда, что на острове Майорка.

Поліцейські в Іспанії співають пісні для людей на карантині. Алгайда, Майорка.https://t.co/RQbC2AtT9T pic.twitter.com/7Zi1nDaApH — Голоc Амepики (@chastime) March 24, 2020

И напоследок

Bloomberg опубликовал спутниковые снимки компании Planet Labs, которые наглядно показывают влияние пандемии коронавируса на экономику.

На них опустевший от машин мост в китайской провинции Хубэй, значительно чище воды и каналы Венеции, пустая парковка возле тематического парка "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея". Работу парка приостановили 16 марта, а уже 18 – возле него не было машин посетителей.

С 24 марта украинцев не будут выпускать за пределы страны с туристической целью. Все аэропорты, кроме "Борисполя", прекращают работу.

Ольга Кириленко