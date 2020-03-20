Первый человек в Украине выздоровел после COVID 19

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Пятница, 20 марта 2020, 11:58

В Украине первый человек вылечилась от коронавируса Sars CoV 2, который порождает легочную болезнь COVID 19, – это пациент из Черновцов.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "У нас есть очень радостная новость: пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус – и он во второй раз показал отрицательный результат. Следовательно, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса.

Сегодня его выписывают из больницы – и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну.

Это – самая приятная весть за последние дни. И она свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное - сохранять спокойствие и режим изоляции".

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.
  • Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись на карантин и закрыли границы.
  • В Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия медицина Зеленский


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