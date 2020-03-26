У Пинчука говорят, что Зеленский ничего не обещал за помощь в борьбе с Covid-19

Топ-менеджер "Интерпайпа", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, Фади Храйбе заявляет, что президент Владимир Зеленский ничего не обещал бизнесу за его помощь в борьбе с Covid-19 и "кураторство" над областями на время пандемии.

Источник: комментарий Храйбе для статьи "Украинской правды" "Думали, что медицина плохая, а ее просто нет. Как большой бизнес помогает бороться с коронавирусом".

Прямая речь: "Обещаний не было. Как социально ответственный бизнес, мы в любом случае делаем свое дело в поддержке нашей страны в борьбе с коронавирусом.

Но после решения первоочередных задач в противодействии коронавирусу мы, как бизнес, надеемся, что государство примет серьезные меры по стабилизации экономики и стимулированию бизнеса, в частности, производственных предприятий во время кризиса".

Детали: По словам Храйбе, после встречи у Зеленского "Интерпайп" и Пинчук присоединились к работе антикризисного штаба Днепропетровского региона, которым руководит губернатор.

Храйбе рассказал, что для борьбы с коронавируса местные бюджеты аккумулировали 265 миллионов гривен. Значительная часть этих средств направлена ​​на закупку 125 аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 аппаратов из действующих больниц будут перемещены в опорные больницы под нужды лечения больных коронавирусом.

Таким образом, по его словам, в области уже обеспечено 184 аппараты ИВЛ, а дальнейшие потребности в ИВЛ и прочее необходимое оборудование будет закупать бизнес.

Храйбе отметил, что с обеспечением здоровья врачей и медперсонала – это костюмы химической защиты, маски, средства дезинфекции, а также тесты – ситуация хуже. В случае резкого роста количества больных имеющихся объемов хватит на первые недели.

Он добавил, что в Днепропетровской области есть две базовые больницы для борьбы с коронавирусом – инфекционная больница №21 в Днепре и инфекционная больница №1 в Кривом Роге, – которые могут принять 360 пациентов.

Также разрабатывают план B и С, готовят резервные медицинские учреждения для приема пациентов.

Пинчук, по словам топменеджера "Интерпайпа", выделил на борьбу с коронавирусом более 114 миллионов гривен.

По словам Храйбе, когда он начал погружаться в состояние дел в области, то его больше всего поразило отсутствие реального взаимодействия между городскими и областным штабами, что делает невозможным разработку единой антикризисной программы региона.

А также состояние медицинских учреждений и вместе с ты готовность врачей работать в существующих условиях, несмотря на риски поражения.

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

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