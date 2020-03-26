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У Пінчука кажуть, що Зеленський нічого не обіцяв за допомогу у боротьбі з Covid-19

Четвер, 26 березня 2020, 09:27
У Пінчука кажуть, що Зеленський нічого не обіцяв за допомогу у боротьбі з Covid-19

Топменеджер "Інтерпайпа", який належить олігарху Віктору Пінчуку, Фаді Храйбе заявляє, що президента Володимир Зеленський нічого не обіцяв бізнесу за його допомогу в боротьбі з Covid-19 і "кураторство" над областями на час пандемії.

Джерело: коментар Храйбе для статті "Української правди" "Думали, що медицина погана, а її просто немає. Як великий бізнес допомагає боротися із коронавірусом". 

Пряма мова: "Обіцянок не було. Як соціально відповідальний бізнес, ми в будь-якому разі робимо свою справу в підтримці нашої країни в боротьбі з коронавірусом. 

Але після вирішення першочергових задач у протидії коронавірусу ми, як бізнес, сподіваємось, що держава прийме серйозні заходи зі стабілізації економіки та стимулювання бізнесу, зокрема, виробничих підприємств під час кризи".

Деталі: За словами Храйбе, після зустрічі у Зеленського "Інтерпайп" і Пінчук долучились до роботи антикризового штабу Дніпропетровського регіону, яким керує губернатор.  

Храйбе розповів, що для боротьби з коронавірусом місцеві бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів направлена на закупівлю 125 апаратів штучної вентиляції легенів, 40 апаратів із діючих лікарень будуть переміщені в опорні лікарні під потреби лікування хворих на коронавірус. 

Таким чином, за його словами, в області вже забезпечено 184 апарати ШВЛ, а подальші потреби в ШВЛ та інше необхідне обладнання буде закуповувати бізнес.

Храйбе відзначив, що із забезпеченням здоров'я лікарів і медперсоналу – це костюми хімічного захисту, маски, засоби дезінфекції, а також тести – ситуація гірша. У випадку різкого зростання кількості хворих наявних обсягів вистачить на перші тижні.  

Він додав, що у Дніпропетровській області є дві базові лікарні для боротьби з коронавірусом – інфекційна лікарня №21 у Дніпрі та інфекційна лікарня №1 у Кривому Розі, – які можуть прийняти 360 пацієнтів.

Також розробляють план B та С, готують резервні медичні заклади для прийому пацієнтів.

Пінчук, за словами топменеджера "Інтерпайпа", виділив на боротьбу з коронавірусом понад 114 мільйонів гривень. 

За словами Храйбе, коли він почав занурюватись у стан справ в області, то його найбільше вразила відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону.

А також стан медичних закладів і разом з ти готовність лікарів працювати в існуючих умовах, незважаючи на ризики ураження.

Що було раніше: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

Зокрема, президент попросив олігархів та крупних бізнесменів взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди. 

Читайте також: Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом

Українська правда

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Теми: ПінчуккоронавірусДніпропетровська область
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