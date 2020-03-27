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После заявления о закрытии границы домой массово устремились украинцы из Польши

Пятница, 27 марта 2020, 10:47
Очереди начали формироваться еще вечером...
varta1.com.ua

После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП.

Детали: 26 марта сотрудники ГПСУ совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Подавляющее большинство - более 18 000 - это граждане Украины, которые возвращались из-за границы.

В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли пешком в пункты пропуска со странами ЕС (ранее их количество фиксировалось на уровне 3800 человек) и были переправлены через границу.

Наибольшее количество людей, ожидающих оформления - на польском участке (здесь действуют три направления: Ягодин, Краковец и Рава Русская).

Их перевозят через границу автобусами, организованными городской властью и ГСЧС.

Пограничники отмечают, что из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мер, продолжительность контрольных процедур возросла. Граждан просят быть рассудительными и терпеливыми: не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

На уточняющий вопрос, как до конца суток будет закрыта граница, получат ли люди, которых не успеют перевезти, отказ в пересечении, представитель ГПСУ посоветовал дождаться решения правительства.

Прямая речь Демченко: "Какие будут действовать ограничения - надо ждать решения правительства, когда будут прописаны четкие нормы. Однако, скорее всего конституционное право граждан Украины на возвращение не будет нарушено".

Дополнительно: В соцсетях можно найти стримы, которые фиксируют скопление людей на границе с Польшей.

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинграницаПольша
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