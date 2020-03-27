"Голос" категорически против виртуального заседания Рады - Вакарчук
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его фракция категорически против виртуального заседание парламента из-за коронавируса.
Источник: онлайн-интервью Вакарчука "Украинской правде"
Прямая речь Вакарчука: "Мы категорически против всяких виртуальных встреч, при всем уважении к безопасности. Медики рискуют своими жизнями и здоровьем, военные рискуют на передовой своей жизнью. Безусловно, мы не можем пренебрегать правилами карантина.
Но ради государства мы должны собраться и работать. Мы можем найти безопасные способы. И средства индивидуальной защиты есть. Но все мы должны понимать, что от нас зависит судьба государства... мы должны непрерывно работать для людей".
Детали: Политик допускает, что местом заседания может быть двор Верховной Рады, однако процесс должен быть построен с минимальным контактом между нардепами.
Предыстория:
- На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
- Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работатьпо ранее установленному плану и воплощать реформы.
- 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.