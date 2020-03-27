"Голос" категорически против виртуального заседания Рады - Вакарчук

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его фракция категорически против виртуального заседание парламента из-за коронавируса.

Источник: онлайн-интервью Вакарчука "Украинской правде"

Прямая речь Вакарчука: "Мы категорически против всяких виртуальных встреч, при всем уважении к безопасности. Медики рискуют своими жизнями и здоровьем, военные рискуют на передовой своей жизнью. Безусловно, мы не можем пренебрегать правилами карантина.

Но ради государства мы должны собраться и работать. Мы можем найти безопасные способы. И средства индивидуальной защиты есть. Но все мы должны понимать, что от нас зависит судьба государства... мы должны непрерывно работать для людей".

Детали: Политик допускает, что местом заседания может быть двор Верховной Рады, однако процесс должен быть построен с минимальным контактом между нардепами.

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