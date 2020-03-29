По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья МОЗ Украины, главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко

Дословно: "В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

Случаи, зарегистрированные на Днепропетровщине и Николаевщине, сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

В частности, случаи инфицирования подтверждены в Винницкой обл. - 22, на Волыни - 2, Днепропетровская обл. 6, Донецкая обл. - 2, Житомирская - 5 (1 летальный), Закарпатская обл. - 1, Запорожская обл. - 11, Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных), Киев - 82 случая; Киевская обл. - 45, Кировоградская обл. - 4; Львовская обл. - 5.

Луганская обл. - 2 случая; Одесская обл. - 8, Полтавская - 1 Ровенская. - 9 случаев (2 летальных), Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный), Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный), Харьковская обл. - 1 случай; Херсонская обл. - 1 случай; Хмельницкая обл. - 1 случай; Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев; Черниговская обл. - 1.

Прямая речь Антоненко: "На сегодня в Александровской клинической больнице Киева 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного. Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией, вчера (27 марта - ред.) был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента".

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

28 марта по состоянию на утро, по данным ЦОЗ, в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился.

Напомним,