Правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 мая на сайте правительства Нидерландов.

"Нидерланды и Австралия возлагают на Россию ответственность за ее участие в уничтожении самолета рейса MH17. Наши две страны уведомили Россию о своем решении", - говорится в заявлении.

Как отмечается, правительство Нидерландов приняло решение по этому вопросу по предложению главы МИД Стефа Блока.

"Правительство всегда говорило, что правда с катастрофой MH17 должна выйти на поверхность и справедливость для жертв и их близких родственников должна восторжествовать. Нидерланды поддерживают международное сообщество в этом отношении", - заявил Блок..

"На основании выводов международной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", которая была использована, чтобы сбить MH17", - добавил он.

По словам Блока, сейчас правительство готовит следующие шаги для официального признания ответственности России.

Как отметили в правительстве Нидерландов, ответственность государства вступает в силу, когда оно не придерживается международного права.

"Возможный следующий шаг - передача дела в международный суд или организацию", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких родственников", - заявил Стеф Блок.

Голландские СМИ отмечают, что это решение принималось отдельно от уголовного расследования, и называют его историческим, поскольку до сих пор Нидерланды избегали говорить, что именно Россия стоит за катастрофой.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в сбивании "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

"Европейская правда"