Нидерланды и Австралия возложили на РФ ответственность за катастрофу МН17

Правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 мая на сайте правительства Нидерландов.

"Нидерланды и Австралия возлагают на Россию ответственность за ее участие в уничтожении самолета рейса MH17. Наши две страны уведомили Россию о своем решении", - говорится в заявлении.

Правительство Нидерландов приняло решение по этому вопросу по предложению главы МИД Стефа Блока.

"Правительство всегда говорило, что правда с катастрофой MH17 должна выйти на поверхность и справедливость для жертв и их близких родственников должна восторжествовать. Нидерланды поддерживают международное сообщество в этом отношении", - заявил Блок..

"На основании выводов международной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", которая была использована, чтобы сбить MH17", - добавил он.

По словам Блока, сейчас правительство готовит следующие шаги для официального признания ответственности России.

Как отметили в правительстве Нидерландов, ответственность государства вступает в силу, когда оно не придерживается международного права.

"Возможный следующий шаг - передача дела в международный суд или организацию", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких родственников", - заявил Стеф Блок.

Голландские СМИ отмечают, что это решение принималось отдельно от уголовного расследования, и называют его историческим, поскольку до сих пор Нидерланды избегали говорить, что именно Россия стоит за катастрофой, передает "Европейская правда".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Нидерландов и Австралии начать преследование РФ на межгосударственном уровне за сбитый пассажирский самолет "органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма".

Он поручил Министерству иностранных дел "безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированного Нидерландами и Австралией процессу"



"Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 21 июля 2014 года", – добавил Порошенко.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Кроме того, было обнародовано видео маршрута того "Бука".



В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в падении "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбасс.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной следственной группы по катастрофе самолета MH17 только тогда, когда принимать в расследовании полноценное участие.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В Bellingcat также установили, что к крушению самолета рейса MH17 причастен офицер Главного разведуправления России Олег Иванников.

В России отрицают свою вину в катастрофе рейса MH17.