Фигурант дела MH17 Цемах объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск боевика "ДНР" фигуранта дела о сбиватии малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году Владимира Цемаха, который 7 сентября был передан России в соответствии с условиями обмена пленными.

Источник: сайт МВД

Детали: Цемах внесен в список разыскиваемых лиц по подозрению в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей.

На сайте указано, что Цемах разыскивается, как лицо, скрывающееся от следствия. При этом датой исчезновения подозреваемого указано 23 сентября 2019 года.

UPD: В пресс-службе СБУ Украинской правде объяснили, шо 23 сентября Цемаха объявили в розыск в связи с тем, что его место нахождения не известно и он не появляется по требованию следователя.

Напомним,

7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

12 сентября дочь боевика Мария Левченко-Цемах заявила, что Цемах вернулся из России на оккупированную территорию Донбасса.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

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