В "Слуге народа" перечислили претензии к Кабмину
По мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.
Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"
Прямая речь: "Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким.
Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться".
Детали: В то же время, есть вопросы к выполнению этого курса и программы. "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – говорит лидер "Слуги народа".
Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".
Важным вопросом также является промышленная политика. Корниенко говорит, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.
Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".
"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.
Читайте также: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"
"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко
Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабмине может появиться должность вицепремьер-министра по обороне.
- По информации СМИ, в Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".