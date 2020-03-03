В "Слуге народа" перечислили претензии к Кабмину

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Вторник, 3 марта 2020, 01:41

По мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким.

Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться".

Детали: В то же время, есть вопросы к выполнению этого курса и программы. "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – говорит лидер "Слуги народа".

Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Важным вопросом также является промышленная политика. Корниенко говорит, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабмине может появиться должность вицепремьер-министра по обороне.
  • По информации СМИ, в Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народа Кабинет министров Верховная Рада


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