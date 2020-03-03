Следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого, проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, начальник управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Тракало: "Следственный эксперимент в этом деле пока отсрочен, так как для его проведения нужны его участники, один из которых сейчас в Феофании.

Но расследование производства продолжается, следственные действия продолжаются, продолжается проведение экспертиз – судебно-медицинской, комплексной молекулярно-генетической, дактилоскопической, баллистической и химической, – продолжается сбор доказательной базы. То есть следствие работает по другим направлениям параллельно".

Прямая речь Блищик: "Следственный эксперимент отсрочено до того момента, когда все участники уголовного производства будут готовы к его проведению".

Детали: Блищик пояснила, что, поскольку семья Кожары в момент убийства находилась в доме, то они должны присутствовать во время следственного эксперимента.

Вместе с тем она добавила, что по делу назначен ряд экспертиз, в настоящее время правоохранители ждут их результатов.

Что было раньше: 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался.

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