Обвиняемый по делу Гандзюк упал в суде, его забрала скорая

Обвиняемого по делу убийства Екатерины Гандзюк бывшего помощника нардепа Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского суда.

Источник: Hromadske

Детали: Завтра, 4 марта у Павловского истекает срок содержания под стражей. Если ходатайство о продлении меры пресечения не рассмотрят, его освободят из-под стражи.

Во вторник суд должен был рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве – создание преступной организации на Херсонщине и незаконное хранение оружие.

Павловского доставили в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой отметили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

В заседании объявлен перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы. Адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно, также не явился. Прокурор на заседании отметил, что обвиняемый может симулировать.

Лікарі госпіталізували з судового засідання Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк.



Печерський суд мав розглянути клопотання про продовження терміну тримання Павловського під вартою — чинний термін закінчується завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.



Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

2 марта в судебном заседании адвокаты Павловского заявили судье отвод.

Что этому предшествовало: 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под арест на полтора месяца. 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управление преступной организацией, "совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Предыстория: