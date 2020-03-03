Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвиняемый по делу Гандзюк упал в суде, его забрала скорая

Вторник, 3 марта 2020, 17:13
Обвиняемый по делу Гандзюк упал в суде, его забрала скорая

Обвиняемого по делу убийства Екатерины Гандзюк бывшего помощника нардепа Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского суда.

Источник: Hromadske

Детали: Завтра, 4 марта у Павловского истекает срок содержания под стражей. Если ходатайство о продлении меры пресечения не рассмотрят, его освободят из-под стражи.

Во вторник суд должен был рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве – создание преступной организации на Херсонщине и незаконное хранение оружие.

Павловского доставили в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой отметили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

В заседании объявлен перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы. Адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно, также не явился. Прокурор на заседании отметил, что обвиняемый может симулировать.

2 марта в судебном заседании адвокаты Павловского заявили судье отвод.

Что этому предшествовало: 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под арест на полтора месяца. 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управление преступной организацией, "совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловскийпо кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
  • 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапкапообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: