Обвиняемый по делу Гандзюк упал в суде, его забрала скорая

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Вторник, 3 марта 2020, 18:13

Обвиняемого по делу убийства Екатерины Гандзюк бывшего помощника нардепа Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского суда.

Источник: Hromadske

Детали: Завтра, 4 марта у Павловского истекает срок содержания под стражей. Если ходатайство о продлении меры пресечения не рассмотрят, его освободят из-под стражи.

Во вторник суд должен был рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве – создание преступной организации на Херсонщине и незаконное хранение оружие.

Павловского доставили в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой отметили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

В заседании объявлен перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы. Адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно, также не явился. Прокурор на заседании отметил, что обвиняемый может симулировать.

2 марта в судебном заседании адвокаты Павловского заявили судье отвод.

Что этому предшествовало: 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под арест на полтора месяца. 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управление преступной организацией, "совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловскийпо кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
  • 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапкапообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.



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