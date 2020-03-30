Рада за 35 минут успела провести 2 заседания и разойтись

Верховная Рада 30 марта за 35 минут успела провести и закрыть два внеочередных заседания.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Первое заседание председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл в 14.08, а закрыл второе заседание парламента в 14.43.

Парламентарии успели принять ряд законопроектов, уволить двух министров и провалить несколько назначений в Кабмин.

В частности, народные депутаты поддержали изменения в некоторые проекты законов связанных с противодействием распространению COVID-19.

Речь идет о проектах законов 3275, 3268, 3276, 3271, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19, которые также вносят изменения в УПК на период карантина и вносят изменения в проект закона о криминализации вывоза через границу противоэпидемических товаров.

Также парламент уволил министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров - за кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

В то же время, народные депутаты не смогли принять изменений в государственный бюджет на 2020 год (№3279), но на втором внеочередном заседании, которое Разумков открыл позже 14.30 и которое продолжалось менее 10 минут, Верховная Рада поддержала изменения о непрерывном обеспечении питания военнослужащих (№3254).

Что было раньше: Собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа" отмечают, что 30 марта может состояться третье внеочередное заседание парламента, где народные депутаты обсудят вопросы банков, земли и попытаются второй раз за день назначить министра финансов.