Верховная Рада может провести 30 марта еще одно внеочередное заседание – третье, чтобы обсудить вопросы банков, земли и Министерства финансов.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: В понедельник народные депутаты попытаются провести еще одно заседание.

Уже всех депутатов попросили далеко не расходиться

На 16.00 планируют третье заседание.

Прямая речь собеседника УП "Хотим на 16.00. Банки, земля и еще раз Минфин (назначение министра финансов – ред.)".

От УП: В понедельник парламент уже провел два внеочередных заседания: первое длилось около 30 минут, хотя на него был вынесен широкий круг вопросов, второе длилось менее 10 минут – на нем приняли закон о питании в армии.

Депутаты заседали в медицинских масках и перчатках из-за риска заразиться коронавирусом, из-за которого в Украине объявлен карантин до 24 апреля.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утром 30 марта не смог рассмотреть законопроект №3260 о банках (так называемый "антиколомойский") из-за отсутствия кворума, но в 13.00 таки собрался – и никто из его членов не выступил против правительственного проекта, а Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, которые вносили альтернативы, воздержались.