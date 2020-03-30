Верховная Рада соберется в 16:30 на еще одно внеочередное заседание – третье за день, – чтобы обсудить вопросы банков, земли и министров здравохранения и финансов.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", анонс парламента

Детали: На повестку дня вынесено четыре вопроса:

1) о назначении Максима Степанова министром здравоохранения;

2) о назначении Сергея Марченко министром финансов;

3) проекты законов, поданные как альтернативные к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571)

4) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Ранее в понедельник народных депутатов попросили далеко не расходиться, на 16.00 планировали еще одно заседание.

Президент Владимир Зеленский ближе к 16-ти приехал в парламент.

Между тем Кабинет министров перерегистрировал постановления о назначении Сергея Марченко и Максима Степанова.

По данным УП, их "будут проталкивать" на должности в новом заседании.

Прямая речь собеседника УП "Хотим на 16.00. Банки, земля и еще раз Минфин (назначение министра финансов – ред.)".

Этому предшествовало: В понедельник парламент уже провел два внеочередных заседания: первое длилось около 30 минут, хотя на него был вынесен широкий круг вопросов, второе длилось менее 10 минут.

Народные депутаты поддержали законы для противодействия эпидемии COVID-19, приняли законы о своей работе во время карантина, уволили министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского, но провалили назначения их преемников, а также изменения в госбюджет-2020.

На втором заседании Верховная Рада поддержала изменения о непрерывном обеспечении питания военнослужащих (№3254).

Депутаты заседали в медицинских масках и перчатках из-за риска заразиться коронавирусом, из-за которого в Украине объявлен карантин до 24 апреля.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утром 30 марта не смог рассмотреть законопроект №3260 о банках (так называемый "антиколомойский") из-за отсутствия кворума, но в 13.00 таки собрался – и никто из его членов не выступил против правительственного проекта, а Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, которые вносили альтернативы, воздержались.