Рада за 35 хвилин встигла провести 2 засідання і розійтися

Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14.08, а закрив друге засідання парламенту о 14.43.

Парламентарі встигли прийняти низку законопроєктів, звільнити двох міністрів і провалити кілька призначень в Кабмін.

Зокрема, народні депутати підтримали зміни до деяких проєктів закону пов’язаних з протидією поширення COVID-19.

Йдеться про проєкти закону 3275, 3268, 3276, 3271, які спрямовані на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19, вносять зміни до КПК на період карантину, вносять зміни в проєкт закону щодо криміналізації вивезення через кордон протиепідемічних товарів.

Також парламент звільнив міністра охорони здоров’я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення нових міністрів – за кандидатуру Сергія Марченка на посаду міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

Водночас, народні депутати не змогли прийняти змін до державного бюджету на 2020 рік (№3279), але на другому позачерговому засіданні, яке Разумков відкрив пізніше 14.30 і яке тривало менше 10 хвилин, Верховна Рада підтримала зміни щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (№3254).

Що було раніше: Співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу" відзначають, що 30 березня може відбутися третє позачергове засідання парламенту, де народні депутати обговорять питання банків, землі та спробують вдруге за день призначити міністра фінансів та МОЗ.