Коронавирус: в Украине новые случаи заболевания и уже 11 смертей
По состоянию на 10.00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "По состоянию на 10:00, 30 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 480 случаев COVID-19".
Детали: Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 23 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 8 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- м. Киев - 102 случая;
- Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
- Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 2 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Всего в настоящее время зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 6 человек уже выздоровели. За сутки в ЦОЗ подтвердили два смертельных случая на Киевщине. В Киевской ОГА сообщили, что 2 умершие человека мужчины: "Мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель города Белая Церковь".
По информации ЦОЗ, больше всего на COVID-19 в Украине заболели люди в возрасте от 50 до 60 лет - 23%.
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
- От 0 до 10 лет - 5%
- От 10 до 20 - 4%
- От 20 до 30 - 11%
- От 30 до 40 - 21%
- От 40 до 50 - 20%
- От 50 до 60 - 23%
- От 60 до 70 - 12%
- От 70 до 80 лет - 3%.
С начала года Центр общественного здоровья получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Что было раньше: По состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 10 летальных случаев.
Утром 29 марта сообщалось о 9 смертях среди больных COVID-19, а 30 - уже об 11. Два новых смертельных случая зафиксировали в Киевской области.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.