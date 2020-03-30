Коронавирус: в Украине новые случаи заболевания и уже 11 смертей

По состоянию на 10.00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 30 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 480 случаев COVID-19".

Детали: Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 23 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 8 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

м. Киев - 102 случая;

Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 2 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего в настоящее время зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 6 человек уже выздоровели. За сутки в ЦОЗ подтвердили два смертельных случая на Киевщине. В Киевской ОГА сообщили, что 2 умершие человека мужчины: "Мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель города Белая Церковь".

По информации ЦОЗ, больше всего на COVID-19 в Украине заболели люди в возрасте от 50 до 60 лет - 23%.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

От 0 до 10 лет - 5%

От 10 до 20 - 4%

От 20 до 30 - 11%

От 30 до 40 - 21%

От 40 до 50 - 20%

От 50 до 60 - 23%

От 60 до 70 - 12%

От 70 до 80 лет - 3%.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Что было раньше: По состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 10 летальных случаев.

Утром 29 марта сообщалось о 9 смертях среди больных COVID-19, а 30 - уже об 11. Два новых смертельных случая зафиксировали в Киевской области.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: