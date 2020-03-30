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Коронавирус: в Украине новые случаи заболевания и уже 11 смертей

Понедельник, 30 марта 2020, 10:12
Коронавирус: в Украине новые случаи заболевания и уже 11 смертей

По состоянию на 10.00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 30 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 480 случаев COVID-19".

Детали: Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 23 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 8 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • м. Киев - 102 случая;
  • Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
  • Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 2 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Всего в настоящее время зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 6 человек уже выздоровели. За сутки в ЦОЗ подтвердили два смертельных случая на Киевщине. В Киевской ОГА сообщили, что 2 умершие человека мужчины: "Мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель города Белая Церковь".

По информации ЦОЗ, больше всего на COVID-19 в Украине заболели люди в возрасте от 50 до 60 лет - 23%.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

  • От 0 до 10 лет - 5%
  • От 10 до 20 - 4%
  • От 20 до 30 - 11%
  • От 30 до 40 - 21%
  • От 40 до 50 - 20%
  • От 50 до 60 - 23%
  • От 60 до 70 - 12%
  • От 70 до 80 лет - 3%.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

Что было раньше: По состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 10 летальных случаев.

Утром 29 марта сообщалось о 9 смертях среди больных COVID-19, а 30 - уже об 11. Два новых смертельных случая зафиксировали в Киевской области.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраинакарантин
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