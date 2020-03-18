Вторую смерть от коронавируса в Украине будет расследовать полиция

На Буковине полиция будет расследовать обстоятельства смерти 33-женщины, у которой диагностировали коронавирус, начато производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

Источник: пресс-служба полиции Черновицкой области

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Черновицкого отдела полиции обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками вследствие заболевания COVID-19 умерла 33-летняя женщина.

В заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей женщины обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти".

Детали: Чтобы проверить информацию и выяснить обстоятельства и дать правовую оценку действиям врачей следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

Что было раньше: В ночь на 17 марта появилась информация, что в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы умерла молодая женщина, которая находилась на лечении с подозрением COVID-19.

Однако подтверждения, что у нее был коронавирус, тогда не было. Ее анализы были на исследовании.

Позже в Минздраве официально подтвердили, что от коронавируса в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина.

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