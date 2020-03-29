В районе на Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло
В Монастыриском районе Тернопольской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 44 человек.
Источник: заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook
Детали: По информации Дроня, по состоянию на 8 утра среди инфицированных - 4 ребенка, двое госслужащих, один священник и один заведующий детсадом.
Количество медиков среди инфицированных них не изменилось с вечера 28 марта и составляет 24 человека. Среди них - 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.
Больше всего - 26 - инфицированных зафиксировано в г.Монастыриска, седьмой с.Швейков, 4 (1 случай - летальный) - в с.Ковалевка, по два случая - в с.Горишняя Слободка и Долишняя Слободка, по одному - в с. Бертники, с. Чехов и с.Гончаровка.
Предыстория:
Накануне, по сообщению Дроня, по состоянию на 18:00 был подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Дома на самоизоляции находятся 29 человек, состояние их легкое.
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Напомним,
- По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В результате осложнений скончались 4 человека, один - вылечился.
- По состоянию на 5:00 29 февраля в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.