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Кличко поругал киевлян за пикники: Будут "шатания" и тусовки – будет катастрофа

Понедельник, 30 марта 2020, 12:57
Кличко поругал киевлян за пикники: Будут шатания и тусовки – будет катастрофа

Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными людей, которые нарушают карантин и ездят большими компаниями на пикники и устраивают аншлаги на детских площадках, поскольку из-за них возможна вспышка коронавируса.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 30 марта

Прямая речь: "Слушайте, кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло.

Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности – вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами с условно закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет!

И потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболеют и будут в больницах.

Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти "шатания" и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа".

Детали: Кличко призвал киевлян посмотреть на Италию, "где врачи решают, кого лечить, а кого нет", и на другие страны, "где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний".

По словам мэра, по вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений и пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью находящихся рядом людей, может быть вспышка коронавируса в столице.

Кличко отметил, что вирус поражает не только пожилых людей – в Киеве двое больных детей и многие больные в возрасте 30+, некоторые в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирусCovid-2019
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