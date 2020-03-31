Шмыгаль считает, что Рада примет изменения в бюджет через неделю

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Вторник, 31 марта 2020, 09:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что народные депутаты все же поддержат изменения в государственный бюджет на 2020 год через неделю.

Источник: Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV после внеочередных заседаний Верховной Рады 30 марта, сайт правительства

Прямая речь: "Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней.

Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 миллиарда гривен".

Детали: По мнению премьера, парламент не поддержал изменения в госбюджет из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и смогли ознакомиться с ними.

Шмыгаль также заверил, что Фонд для борьбы с COVID-19 будет полностью прозрачным. В нем будут четко определены направления, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями.

По словам главы правительства, "как только эта борьба будет завершена, все расходы будут возвращены" – и Кабмин продолжит финансировать развитие экономики.

Премьер-министр добавил, что Украине нужна помощь всех международных финансовых учреждений – и это не только МВФ. Следовательно, правительство работает и со Всемирным банком, и с ЕС, и с ЕБРР и тому подобное.

Евросоюз уже выделил 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом, сказал Шмыгаль.

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада провела три внеочередных заседания сразу, на которых решила вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, поменяла министров здравоохранения и финансов, открыла рынок с/х земли и поддержала за основу закон о банках, который был необходим для предоставления поддержки Международным валютным фондом и который, как считается, не даст Игорю Коломойскому вернуть "Приватбанк".
  • Однако народные депутаты не поддержали предложенные правительством изменения в государственный бюджет на текущий год, так как ради борьбы с коронавирусом урезается финансирование важных сфер.

Темы: бюджет Верховная Рада Шмыгаль Кабинет министров коронавирус


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