Freedom House: Уровень свободы в Украине потянулся вверх

В Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2 пункта улучшилась ситуация со свободой.

Источник: отчет правозащитной организации Freedom House

Дословно: "Украина провела ряд позитивных реформ после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году. Однако коррупция остается повсеместной, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Часто совершаются нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств, а действия полиции зачастую неадекватны.

Россия оккупировала автономный украинский регион Крым, в который она вторглась после свержения Януковича, и ее военные поддерживают вооруженных сепаратистов на востоке Донбасса".

Детали: В то же время в отчете позитивно оценили уровень свободы в Украине, основываясь на демократических выборах 2019 года, где победил Владимир Зеленский.

Украина поднялась на 2 пункта по сравнению с отчетом 2019 года: 60 – в 2019, 62 – в 2020 году.

Политические права оценили в 27 пунктов из 40, а гражданскую свободу в 35 из 60.

С такой оценкой Украина принадлежит к странам со статусом "частично свободные".

Из 195 оцененных стран и территорий 83 (43%) признали "свободными", 63 (32%) "частично свободными", а 49 (25%) - "несвободными".