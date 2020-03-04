В сеть слили снимок заявления об отставке Гончарука
Народные депутаты публикуют снимок заявления об увольнении премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Источник: Facebook-страница нардепа Алены Шкрум, Telegram Александр Качур, источник УП в Верховной Раде
Детали: Сначала в сеть опубликовал снимок заявления Гончарука Качура. Нардеп написал: "Сейчас на комитете организации госвласти будем принимать отправку в отставку Гончарука".
Затем о соответствующем заявленим УП сообщил нардеп из сессионного зала ВР. По словам собеседника УП, заявление лежало на столе у главы "Слуги народа" Александра Корниенко.
Нардеп Шкрум член комитета ВР по вопросам организации госвласти также опубликовала заявление Гончарука.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к прессслужбе премьера, однако пока ответа не получила.
В отличие от января 2020 года, заявление 3 марта Гончарук написал главе Верховной Раде, а не президенту.
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
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