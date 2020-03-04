В сеть слили снимок заявления об отставке Гончарука
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Среда, 4 марта 2020, 09:53
Народные депутаты публикуют снимок заявления об увольнении премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Дополняется...
фото: Уп
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Темы: Гончарук увольнение премьер
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