В сеть слили снимок заявления об отставке Гончарука

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Среда, 4 марта 2020, 09:53

Народные депутаты публикуют снимок заявления об увольнении премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Дополняется...

 
фото: Уп
 

Темы: Гончарук увольнение премьер


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