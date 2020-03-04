Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук пожаловался в Раде, что 6 месяцев недостаточно, чтобы оценивать его правительство

Среда, 4 марта 2020, 15:59
Гончарук пожаловался в Раде, что 6 месяцев недостаточно, чтобы оценивать его правительство

Премьер-министр Алексей Гончарук, выступая Верховной Раде, заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.

Источник: Выступление Гончарука в Верховной Раде

"Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи в СМИ... Я очень оптимистичен относительно нашего будущего. У нас очень хороший президент. Я за время работы с ним ни разу не получил незаконной команды... Поэтому я не сомневаюсь, что курс сохранится".

"Шесть месяцев это очень короткий срок для оценки любого правительства. Но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу работу, например в своих платежках. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Мы сделали рекордно низкое размещение еврооблигаций. Мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию".

Детали: Гончарук заявил, что должны быть завершены земельная реформа и другие начатые реформы.

После этого Верховная Рада 353 голосами уволила Гончарука с поста премьер-министра.

Читайте также: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЗеленскийГончарук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин принял изменения для старта большой приватизации через Прозорро.Продажи
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: