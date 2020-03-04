Гончарук пожаловался в Раде, что 6 месяцев недостаточно, чтобы оценивать его правительство

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Среда, 4 марта 2020, 16:59

Премьер-министр Алексей Гончарук, выступая Верховной Раде, заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.

Источник: Выступление Гончарука в Верховной Раде

"Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи в СМИ... Я очень оптимистичен относительно нашего будущего. У нас очень хороший президент. Я за время работы с ним ни разу не получил незаконной команды... Поэтому я не сомневаюсь, что курс сохранится".

"Шесть месяцев это очень короткий срок для оценки любого правительства. Но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу работу, например в своих платежках. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Мы сделали рекордно низкое размещение еврооблигаций. Мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию".

Детали: Гончарук заявил, что должны быть завершены земельная реформа и другие начатые реформы.

После этого Верховная Рада 353 голосами уволила Гончарука с поста премьер-министра.

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Украинская правда
Темы: Кабинет министров Зеленский Гончарук


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