Ни один нардеп не проголосовал против отставки Гончарука

За отставку премьера Алексея Гончарука провозгласили 240 "слуг народа", при этом 4 воздержались и еще 1 не голосовал.

Источник: официальный сайт Верховной Рады

Детали: Из фракции "ОПЗЖ" 39 нардепов проголосовали "за", 4 не голосовали. Все присутствующие 35 нардепов фракции "ЕС" воздержались при голосовании. В "Батькивщине" 20 нардепов проголосовали "за", 1 не голосовал.

18 нардепов из группы "За майбутне" проголосовали "за", 2 не голосовали. 19 внефракционных проголосовали "за", 1 не голосовал.

Все нардепы фракции "Голос" воздержались при голосовании. 17 нардепов из группы "Довира" проголосовали "за" увольнение Гончарука.

Что этому предшествовало: Верховная Рада 353 голосами уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.