В окружении Гончарука говорят, что его уволили из ротации в "Центрэнерго"

Собеседник, приближенный к уволенному премьеру Алексею Гончаруку, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго.

Источник: информированный источник УП, "Интерфакс-Украина"

Детали: По мнению источника, именно решение правительства Гончарука от 26 февраля стало окончательной причиной его отставки.

Кроме того, во время выступления в сессионном зале 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

Прямая речь Гончарука: "В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято.

Вместе с этим - мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками (ОПЗ, Энергоатом, Артемсоль и т.д.). Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех".

Что было раньше: 26 февраля Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

После этого один из членов наблюдательного совета "Центрэнерго" обратился в Окружной админсуд столицы.

В иске он указал, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат исключительно наблюдательному совету компании, а не Кабмину.

ОАСК согласился с его доводами и запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Сейчас деятельность "Центрэнерго" и его менеджмента связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Интерфакс-Украина" пишет, что иски в ОАСК могли подать Михаил Горбань, или Михаил Столетний - оба работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Предприятия группы "Приват" Коломойского начали сотрудничество с "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

История вопроса: