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В окружении Гончарука говорят, что его уволили из ротации в "Центрэнерго"

Среда, 4 марта 2020, 16:54
В окружении Гончарука говорят, что его уволили из ротации в Центрэнерго

Собеседник, приближенный к уволенному премьеру Алексею Гончаруку, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго.

Источник: информированный источник УП, "Интерфакс-Украина"

Детали: По мнению источника, именно решение правительства Гончарука от 26 февраля стало окончательной причиной его отставки.

Кроме того, во время выступления в сессионном зале 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

Прямая речь Гончарука: "В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято.

Вместе с этим - мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками (ОПЗ, Энергоатом, Артемсоль и т.д.). Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех".

Что было раньше: 26 февраля Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

После этого один из членов наблюдательного совета "Центрэнерго" обратился в Окружной админсуд столицы.

В иске он указал, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат исключительно наблюдательному совету компании, а не Кабмину.

ОАСК согласился с его доводами и запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Сейчас деятельность "Центрэнерго" и его менеджмента связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Интерфакс-Украина" пишет, что иски в ОАСК могли подать Михаил Горбань, или Михаил Столетний - оба работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Предприятия группы "Приват" Коломойского начали сотрудничество с "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

История вопроса:

  • Гончарук заявил, что компания "Центрэнерго" - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.
  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
  • Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 4 марта, заявил, что правительство Алексея Гончарука не смогло справиться с поставленными задачами.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ГончарукувольнениеКоломойскийпремьерЗеленский
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