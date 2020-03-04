Зеленский ответил Гончаренко: "Никогда не переходите на личности"

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Среда, 4 марта 2020, 18:57
Фото - Слава Груздєв (Slava Gruzdiev)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критическое выступление народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко во время рассмотрения Верховной Раде вопроса о назначении нового премьер-министра.

Источник: корреспондент Украинской правды

Детали: После выступления Гончаренко, президент Зеленский спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции "Европейской солидарности" и сказал Гончаренко "Никогда не переходите на личности". После этого президент ушел из зала.

Что было раньше: При рассмотрении в Верховной Раде вопроса о назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля народный депутат от "ЕС" Гончаренко выступил с резкой речью, в частности, обращаясь лично к Зеленскому.

"Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел, где Баканов? Пошел за чертями гоняться или по разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства", – заявил Гончренко.

Он заявил, что президент лгал во время предвыборной кампании. Гончаренко обвинил президента в высоких зарплатах министрам, якобы выплатах в конвертах депутатам "Слуги народа", а также в том, что не лишен мандата нардеп из президентской партии Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Напомним:

  • 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Ранее в этот день Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

Темы: Зеленский


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