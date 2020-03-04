Зеленский ответил Гончаренко: "Никогда не переходите на личности"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критическое выступление народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко во время рассмотрения Верховной Раде вопроса о назначении нового премьер-министра.
Источник: корреспондент Украинской правды
Детали: После выступления Гончаренко, президент Зеленский спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции "Европейской солидарности" и сказал Гончаренко "Никогда не переходите на личности". После этого президент ушел из зала.
Что было раньше: При рассмотрении в Верховной Раде вопроса о назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля народный депутат от "ЕС" Гончаренко выступил с резкой речью, в частности, обращаясь лично к Зеленскому.
"Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел, где Баканов? Пошел за чертями гоняться или по разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства", – заявил Гончренко.
Он заявил, что президент лгал во время предвыборной кампании. Гончаренко обвинил президента в высоких зарплатах министрам, якобы выплатах в конвертах депутатам "Слуги народа", а также в том, что не лишен мандата нардеп из президентской партии Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование.
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Напомним:
- 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Ранее в этот день Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.