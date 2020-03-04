Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса
Среда, 4 марта 2020, 20:40
Верховная Рада назначила внеочередное заседание на 18:30 5 марта.
Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков
Прямая речь Разумкова: "В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Рябошапке Руслану Георгиевичу".
Детали: Разумков добавил, что в повестке дня внеочередного заседания только один этот вопрос. В четверг, 5 марта в Раде очередное пленарное заседание, которое должно закончиться в 18:00.
Предыстория:
- В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.
Александр Шумилин, УП