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Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса

Среда, 4 марта 2020, 20:40
Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса

Верховная Рада назначила внеочередное заседание на 18:30 5 марта.

Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков

Прямая речь Разумкова: "В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Рябошапке Руслану Георгиевичу".

Детали: Разумков добавил, что в повестке дня внеочередного заседания только один этот вопрос. В четверг, 5 марта в Раде очередное пленарное заседание, которое должно закончиться в 18:00.

Предыстория:

  • В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Верховная РадаРябошапка
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