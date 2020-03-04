Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса

8950 просмотров
Среда, 4 марта 2020, 21:40

Верховная Рада назначила внеочередное заседание на 18:30 5 марта.

Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков

Прямая речь Разумкова: "В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Рябошапке Руслану Георгиевичу".

Детали: Разумков добавил, что в повестке дня внеочередного заседания только один этот вопрос. В четверг, 5 марта в Раде очередное пленарное заседание, которое должно закончиться в 18:00.

Предыстория:

  • В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Александр Шумилин, УП
Темы: Верховная Рада Рябошапка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Законопроект о референдуме: украинцев просят высказаться 4 марта 2020, 21:45
Рябошапка о подозрениях Порошенко: Никто не указывал мне, что подписывать 4 марта 2020, 21:12
Аваков просит нардепов помочь реализовать тонны наркотиков 4 марта 2020, 20:29
Все новости
Главные новости
Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса
Рябошапка назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене амнистии майдановцам
Рада избрала новый состав правительства
15 фамилий: нардепам раздали списки новых министров
Все новости
Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Медицина

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Фото

18 невероятных фото природы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!