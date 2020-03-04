Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса
8950 просмотров
Среда, 4 марта 2020, 21:40
Верховная Рада назначила внеочередное заседание на 18:30 5 марта.
Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков
Прямая речь Разумкова: "В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Рябошапке Руслану Георгиевичу".
Детали: Разумков добавил, что в повестке дня внеочередного заседания только один этот вопрос. В четверг, 5 марта в Раде очередное пленарное заседание, которое должно закончиться в 18:00.
Предыстория:
- В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.
Александр Шумилин, УП
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!