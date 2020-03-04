Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса

Верховная Рада назначила внеочередное заседание на 18:30 5 марта.

Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков

Прямая речь Разумкова: "В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Рябошапке Руслану Георгиевичу".

Детали: Разумков добавил, что в повестке дня внеочередного заседания только один этот вопрос. В четверг, 5 марта в Раде очередное пленарное заседание, которое должно закончиться в 18:00.

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