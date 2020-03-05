На Закарпатье выписали всех, у кого подозревали Covid 19, в Черновцах еще лечат

Из закарпатской областной инфекционной больницы выписали всех, кто находился на карантине или обсервации из-за подозрения короновируса, а в Черновцах у одного из шести госпитализированных обнаружили ОРВИ, а не коронавирус.

Источник: брифинги и. о. директора КПГ "Областная клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета" Марьяна Мальчицкого и заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, "Радио Свобода" и "Укринформ"

Прямая речь Мальчицкого: "Все люди, которые по разным причинам были отправлены на карантин и обсервацию в инфекционную больницу, выписаны. Коронавирус у них не обнаружен".

Детали: По словам Мальчицкого, ситуация с коронавирусом в Закарпатской области стабильна: случаи заболевания не зарегистрированы. У семейной пары, которая имела признаки заболевания, подтверждена другая вирусная инфекция, – мужчина и женщина уже выздоровели.

Напомним, 12 февраля в Закарпатскую областную инфекционную больницу госпитализировали гражданина Китая; 24 февраля еще двух закарпатцев – мужчину, приехавшего с заработков из Венгрии, и его жену; 25 февраля – туристическую группу из 25 человек.

Между тем, в Черновцах у шести госпитализированных с подозрением на коронавирус наблюдается повышенная температура и кашель, у пациентки пожилого возраста – пневмония.

Все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса: Италия, Испания и Англия. В двух случаях пациентов госпитализировали машиной "скорой", а три пациента обратились в областную больницу сами.

У одного из четырех пациентов, которые были госпитализированы 4 марта с подозрением на коронавирус, диагностировали обычное ОРВИ – поэтому его анализы в Киев не направляли.

Прямая речь Полищук: "У всех людей есть повышенная температура, кашель и у одной пациентки пожилого возраста диагностирована пневмония. Что касается двух пациентов, поступивших ночью, их состояние тоже стабильное. Все больные размещены в палаты инфекционного отделения".

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