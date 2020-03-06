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Шмыгаль: Не предприятиям, а украинцам в Крыму должны дать воду, хоть бутылями

Пятница, 6 марта 2020, 09:36
Шмыгаль: Не предприятиям, а украинцам в Крыму должны дать воду, хоть бутылями

Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что о возобновлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.

Источник: Шмыгаль на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству

Прямая речь: "Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами.

Мы не говорим о возобновлении промышленной подачи воды, мы говорим о нашем долге перед украинцами и в Крыму.

Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать".

Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

Представитель власти оккупантов Владимир Бобков "приветствовал изменение тональности" украинской власти, но отметил, что не советует крымчанам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды из Украины.

Почему это важно: Крымчане обеспечены водой для бытовых нужд. От недостатка воды страдает промышленность и сельское хозяйство аннексированного полуострова.

В то же время по данным Госводагентства Украины, из-за аномально теплых осени и зимы в Украине не будет весеннего половодья, маловодие может привести к пересыханию водопотока.

В результате всех этих факторов Украина впервые за 120 лет оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Что предшествовало:

  • 11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Однако подчеркнул, что это его личное мнение.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.
  • Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымводааннексияШмыгаль
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