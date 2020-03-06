Шмыгаль: Не предприятиям, а украинцам в Крыму должны дать воду: хоть бутылями
Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что о возобновлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.
Источник: Шмыгаль на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству
Прямая речь: "Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами.
Мы не говорим о возобновлении промышленной подачи воды, мы говорим о нашем долге перед украинцами и в Крыму.
Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать".
Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина
Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.
Представитель власти оккупантов Владимир Бобков "приветствовал изменение тональности" украинской власти, но отметил, что не советует крымчанам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды из Украины.
Почему это важно: Крымчане обеспечены водой для бытовых нужд. От недостатка воды страдает промышленность и сельское хозяйство аннексированного полуострова.
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Что предшествовало:
- 11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Однако подчеркнул, что это его личное мнение.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.
- Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.