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Представительство Зеленского в АРК: Никакой воды в Крым до полной деоккупации

Пятница, 6 марта 2020, 09:53
Представительство Зеленского в АРК: Никакой воды в Крым до полной деоккупации

В представительстве президента Украины в АР Крым заявляют, что восстановление водоснабжения в оккупированный Крым со стороны Украины возможно лишь при условии полной деоккупации полуострова.

Источник: заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в Facebook

Прямая речь: "Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага".

Детали: Ташева добавила, что в случае принятия решения о подаче воды в Крым она подаст в отставку.

Прямая речь: "Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или "работы". Но решения такого по воде нет".

"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы (представительство президента Украины в АРК - ред.) будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды".

Напомним: Ранее в постоянном представительстве президента в АРК анонсировали в ближайшие полгода-год создание  стратегии деоккупации Крыма. 

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Предыстория:

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. 

Позже Шмыгаль обнародовал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым "невозможно решить до деоккупации полуострова".

Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

Украинская правда

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Темы: КрымводаШмыгальдеоккупация
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