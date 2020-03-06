В представительстве президента Украины в АР Крым заявляют, что восстановление водоснабжения в оккупированный Крым со стороны Украины возможно лишь при условии полной деоккупации полуострова.

Источник: заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в Facebook

Прямая речь: "Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага".

Детали: Ташева добавила, что в случае принятия решения о подаче воды в Крым она подаст в отставку.

Прямая речь: "Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или "работы". Но решения такого по воде нет".

"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы (представительство президента Украины в АРК - ред.) будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды".

Напомним: Ранее в постоянном представительстве президента в АРК анонсировали в ближайшие полгода-год создание стратегии деоккупации Крыма.

Знать больше:

Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Предыстория:

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Позже Шмыгаль обнародовал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым "невозможно решить до деоккупации полуострова".

Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды