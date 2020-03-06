Меджлис крымских татар назвал заявление Шмыгаля по воде в Крым ударом в спину

Меджлис крымскотатарского народа призывает новое правительство Дениса Шмыгаля к консультациям, чтобы не допускать "капитулянтских" заявлений на фоне усиления в Крыму репрессий.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остается верным украинскому государству.

Ситуацию не изменило срочное объяснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, размещенное им впоследствии на своей фейсбучной странице".

Детали: Чубаров отмечает, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентирует международные организации и международных партнеров, стремящиеся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

По его мнению, абсолютно недопустимы попытки прикрыть подобные "инициативы" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму.

Руководитель Меджлиса подчеркивает, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа.

Возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которые заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма - крымских татар и этнических украинцев.

Прямая речь: "С целью консолидации, как внутри Украины, так и на международном уровне, всех усилий, направленных на скорейшую деоккупацию Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом, Меджлис крымскотатарского народа призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также новых членов Кабинета министров, как и все политические и общественные организации Украины, к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом крымскотатарского народа".

Почему это важно: Крымчане обеспечены водой для бытовых нужд. От недостатка воды страдает промышленность и сельское хозяйство аннексированного полуострова.

В то же время по данным Госводагентства Украины, из-за аномально теплых осени и зимы в Украине не будет весеннего половодья, маловодие может привести к пересыханию водопотока.

В результате всех этих факторов Украина впервые за 120 лет оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Позже премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

Представитель власти оккупантов Владимир Бобков "приветствовал изменение тональности" украинских властей, но отметил, что не советует жителям полуострова полагаться на поставку воды из Украины.

В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крыму со стороны Украины возможно лишь при условии полной деоккупации полуострова.

Выступая в Раде 6 марта, Шмыгаль подчеркнул, что о возобновлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Что предшествовало: