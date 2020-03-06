Путин: Без сильной президентской власти в России будет плохо
Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для его страны.
Источник: Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области РФ, ТАСС
Прямая речь: "У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо… У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.
Бельгия год живет без правительства в силу разных причин - политических, этнических. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!".
Детали: Таким образом Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в России.
Путин отверг и возможность наделить особыми полномочиями Госсовет РФ и возглавить его лично.
По его мнению, это будет означать "ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию".
Предыстория:
- 15 января 2020 года президент России Владимир Путин анонсировал радикальную конституционную реформу.
- 2 марта поправки Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поступили в Госдуму РФ.
- Путин планирует подписать изменения в Конституцию, которые должна принять Госдума РФ, 18 марта, в день аннексии Крыма.
- Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проведут 22 апреля, но в Кремле уверяют, что дата не связана в днем рождения Владимира Ленина.
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