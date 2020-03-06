Путин: Без сильной президентской власти в России будет плохо

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Пятница, 6 марта 2020, 17:18

Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для его страны.

Источник: Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области РФ, ТАСС

Прямая речь: "У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо… У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.

Бельгия год живет без правительства в силу разных причин - политических, этнических. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!".

Детали: Таким образом Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в России.

Путин отверг и возможность наделить особыми полномочиями Госсовет РФ и возглавить его лично.

По его мнению, это будет означать "ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию".

Темы: Путин Росcия


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