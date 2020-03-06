Офис генпрокурора сказал, кто временно заменит Рябошапку

Выполнение обязанностей генпрокурора будет временно осуществлять заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "С 6 марта 2020 г. выполнение обязанностей генпрокурора временно осуществляет заместитель генерального прокурора Виктор Чумак", - говорится в сообщении.

Узнать больше:

Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Предыстория: