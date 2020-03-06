Офис генпрокурора сказал, кто временно заменит Рябошапку

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Пятница, 6 марта 2020, 17:25

Выполнение обязанностей генпрокурора будет временно осуществлять заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "С 6 марта 2020 г. выполнение обязанностей генпрокурора временно осуществляет заместитель генерального прокурора Виктор Чумак", - говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору. 
  • 5 марта в ходе внеочередного заседания  Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку с должности.
  • 6 марта первый зам генерального прокурора Виталий Касько также подал в отставку.
  • Виктор Чумак был назначен заместителем генпрокурора в января 2020 года после увольнения с должности военного прокурора.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора Рябошапка


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