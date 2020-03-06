Первый зам Рябошапки подал в отставку

15343 просмотра
Пятница, 6 марта 2020, 09:28

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Источник: собеседник УП в Офисе генпрокурора, ZN.UA

Прямая речь: "Вчера подал заявление – и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".

Детали: По данным ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.   

Почему это важно: Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.

Что было раньше: 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности. Рябошапка во время своего последнего выступления в Раде заявил, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Читайте также: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
  • После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания 5 марта в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы – За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
  • Источники УП ранее сообщали, что новым генпрокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

Украинская правда
Темы: Касько Офис генпрокурора отставка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Юрист "95 квартала" может стать вторым первым заместителем Рябошапки 20 сентября 2019, 13:29
Касько рассказал, что будет делать в прокуратуре 6 сентября 2019, 22:53
Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой 5 сентября 2019, 09:35
Все новости
Главные новости
Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Все новости
Фото

23 странные позы спящих собак

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

Музыка

Украинская музыка февраля: MONATIK, The Hardkiss, Жадан и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів