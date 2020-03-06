Первый зам Рябошапки подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Источник: собеседник УП в Офисе генпрокурора, ZN.UA

Прямая речь: "Вчера подал заявление – и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".

Детали: По данным ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Почему это важно: Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.

Что было раньше: 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности. Рябошапка во время своего последнего выступления в Раде заявил, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Читайте также: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Предыстория: