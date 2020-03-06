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Первый зам Рябошапки подал в отставку

Пятница, 6 марта 2020, 08:28
Первый зам Рябошапки подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Источник: собеседник УП в Офисе генпрокурора, ZN.UA

Прямая речь: "Вчера подал заявление – и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".

Детали: По данным ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.   

Почему это важно: Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.

Что было раньше: 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности. Рябошапка во время своего последнего выступления в Раде заявил, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

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Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
  • После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания 5 марта в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы – За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
  • Источники УП ранее сообщали, что новым генпрокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

Украинская правда

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Темы: КаськоОфис генпрокурораотставка
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