Первый зам Рябошапки подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.
Источник: собеседник УП в Офисе генпрокурора, ZN.UA
Прямая речь: "Вчера подал заявление – и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".
Детали: По данным ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.
Почему это важно: Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.
Что было раньше: 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности. Рябошапка во время своего последнего выступления в Раде заявил, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.
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Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
- После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания 5 марта в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы – За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
- Источники УП ранее сообщали, что новым генпрокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.