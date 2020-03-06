Заместитель Бородянского также ушла из Кабмина

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Пятница, 6 марта 2020, 18:40

Заступница министра культуры, молодежи и спорта и бывшая депутат от "взаимопомощи" Ирина Подоляк написала заявление на увольнение.

Источник: Подоляк в Facebook

Прямая речь: "Не вижу никакого резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное министерство - это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях".

Детали: Она поблагодарила коллег за сотрудничество и заверила украинцев, что все получат такое государство, на которое заслуживают.

Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада Украины назначила Владимира Бородянского на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины. С 2012 по 2018 годы он возглавлял медиагруппу StarLightMedia, принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.
  • 2 октября Подоляк стала заместителем Бородянского.

Украинская правда
Темы: Минкультуры увольнение Самопомич


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