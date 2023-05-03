Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП

Комиссия Министерства культуры и информационной политики уже передала в пользование Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, которые находятся в удовлетворительном состоянии – это треть имущества, которым там пользовалась УПЦ МП.

Источник: Минкульт и глава МКИП Александр Ткаченко

Детали: В течение 1 и 2 мая 2023 года Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения.

Среди них:

Кельи Гостиного двора,

Дом хозяйственный,

Больница Гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость,

Сторожка Гостиного двора,

Комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер,

подпорная стена Дебоскета,

Ротонда подпорной стены Дебоскета,

Больница с церковью,

Водонапорная башня.

Собственно, речь идет о корпусах №55, 58, 69, 71 (кельи), 60, 68, 71-а, 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251.

Прямая речь Ткаченко: "В итоге проведенной работы за апрель в пользование государства было возвращено треть от всего количества имущества, находившегося в безоплатном пользовании УПЦ МП. Только за последние два дня Комиссия передала в пользование заповедника 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения".

Детали: Министерство отмечает, что представители монастыря обеспечили доступ комиссии в помещения. Осмотр проходил в присутствии и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

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При осмотре и приеме в пользование заповедником помещений корпусов проводилась фото- и видеофиксация.

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Ткаченко отметил, что работа продолжается – и "государственное имущество будет возвращено своему законному владельцу".

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