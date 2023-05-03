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Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП

Елена РощинаСреда, 3 мая 2023, 16:01
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Один из храмов Киево-Печерской лавры, фото Минкультуры

Комиссия Министерства культуры и информационной политики уже передала в пользование Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, которые находятся в удовлетворительном состоянии – это треть имущества, которым там пользовалась УПЦ МП.

Источник: Минкульт и глава МКИП Александр Ткаченко

Детали: В течение 1 и 2 мая 2023 года Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения.

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Среди них: 

  • Кельи Гостиного двора, 
  • Дом хозяйственный, 
  • Больница Гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость, 
  • Сторожка Гостиного двора, 
  • Комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, 
  • подпорная стена Дебоскета, 
  • Ротонда подпорной стены Дебоскета, 
  • Больница с церковью, 
  • Водонапорная башня.

Собственно, речь идет о корпусах №55, 58, 69, 71 (кельи), 60, 68, 71-а, 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251.

Прямая речь Ткаченко: "В итоге проведенной работы за апрель в пользование государства было возвращено треть от всего количества имущества, находившегося в безоплатном пользовании УПЦ МП. Только за последние два дня Комиссия передала в пользование заповедника 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения".

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Детали: Министерство отмечает, что представители монастыря обеспечили доступ комиссии в помещения. Осмотр проходил в присутствии и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

При осмотре и приеме в пользование заповедником помещений корпусов проводилась фото- и видеофиксация. 

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Ткаченко отметил, что работа продолжается – и "государственное имущество будет возвращено своему законному владельцу".

Предыстория: 

  • 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП с 29 марта 2023 года – и УПЦ МП должна была покинуть все помещения Киево-Печерской лавры до апреля. 
  • Митрополит Павел, который был наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не будут выселяться из нее и переходить в ПЦУ.
  • 29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности расторжения договора аренды. 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении этого иска, в УПЦ МП решили обжаловать это.
  • Кабинет министров 30 марта признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ МП зданий и сооружений.
  • Правоохранители считают, что немалое количество священников УПЦ МП работали против Украины и в интересах России, разжигали религиозную вражду, поддерживали войну и совершили государственную измену.

Темы: КиевУПЦ МПМинкультурыТкаченко
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