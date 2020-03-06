Заступниця міністра культури йде з посади
Заступниця міністра культури, молоді та спорту та колишня депутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк написала заяву на звільнення.
Джерело: Подоляк у Facebook
Пряма мова: "Не бачу жодного резонного приводу ще півроку чи рік реорганізовувати недореорганізоване міністерство - це розмиває мету і не дає плодів, навіть скороспілих. Вважаю це стратегічною помилкою, яка відіб’ється на реальних людях".
Деталі: Вона подякувала колегам за співпрацю та запевнила українців, що усі матимуть таку державу, на яку заслуговують.
Нагадаємо:
- 29 серпня Верховна Рада України призначила Володимира Бородянського на посаду міністра культури, молоді та спорту України.
- 2 жовтня Подоляк стала заступником Бородянського.