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Заступниця Бородянського також пішла з Кабміну

П'ятниця, 6 березня 2020, 17:40
Заступниця Бородянського також пішла з Кабміну

Заступниця міністра культури, молоді та спорту та колишня депутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк написала заяву на звільнення.

Джерело: Подоляк у Facebook

Пряма мова: "Не бачу жодного резонного приводу ще півроку чи рік реорганізовувати недореорганізоване міністерство - це розмиває мету і не дає плодів, навіть скороспілих. Вважаю це стратегічною помилкою, яка відіб’ється на реальних людях".

Деталі: Вона подякувала колегам за співпрацю та запевнила українців, що усі матимуть таку державу, на яку заслуговують.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: МінкультуризвільненняСамопоміч
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